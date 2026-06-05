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Cinco motivos para assistir ao GP de Mônaco de Fórmula 1 neste fim de semana

Ferraris em alta, chance de primeira vitória de Verstappen e disputa pelo título são alguns elementos da corrida em Monte Carlo

Alex Torrealba

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