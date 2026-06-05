Pista de Monte Carlo deve ter boa disputa na classificação. GABRIEL BOUYS / AFP

Uma das mais tradicionais corridas do calendário da Fórmula 1 ocorre neste final de semana. O Grande Prêmio de Mônaco recebe críticas em alguns aspectos dentro da pista, mas é inegável que é uma das provas mais charmosas e desafiadoras para os pilotos.

Zero Hora elencou cinco motivos para assistir ao GP de Mônaco de 2026. E o primeiro deles não envolve a corrida de domingo (7), às 10h (horário de Brasília), e sim a classificação, no sábado (6), às 11h.

Olho na classificação

Os carros grandes da F1 atualmente dificultam ultrapassagens no GP de Mônaco, ainda mais por conta das apertadas ruas de Monte Carlos.

Portanto, largar na frente é uma grande vantagem. Sendo assim, a classificação costuma determinar o vencedor. As últimas três provas tiveram como ganhador o piloto que fez a pole position.

Mudanças de posição em Mônaco costumam ocorrer por conta de estratégias — boas ou ruins — e problemas mecânicos.

Ferrari com boas chances

Nas cinco primeiras etapas da temporada, a Mercedes venceu todas. A Ferrari se aproximou em alguns momentos, mas não teve ritmo para acompanhar. Pode ser que em Mônaco, com uma boa classificação, a escuderia italiana se coloque como favorita a vencer.

Tanto Leclerc, que é o piloto da casa, quanto Hamilton, já venceram em Monte Carlo.

Verstappen na cola

Quem também está de olho na primeira vitória na temporada é Max Verstappen. O tetracampeão mundial foi o terceiro colocado nos dois treinos, andando próximo das Ferraris.

Vencedor de duas provas em Mônaco, o holandês sabe que esta pode ser uma rara oportunidade de vencer em 2026. Ele costuma ir bem nas classificações e pode surpreender.

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Disputa entre Antonelli e Russell

Dominadora da temporada até o momento, a Mercedes pode deixar de vencer pela primeira vez. No entanto, mesmo que estejam um pouco atrás, a disputa entre Kimi Antonelli e George Russell deve existir.

O jovem italiano lidera o campeonato com 43 pontos de vantagem em relação a seu companheiro. Na última etapa, no Canadá, os dois travaram boas batalhas e Russell teve problemas no motor, deixando o caminho livre para Antonelli vencer a quarta corrida consecutiva.

Audi de Bortoleto pode surpreender

Os dois treinos realizados na sexta deram bons indicativos para a Audi, que conta com o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos pilotos.

Em ambas as atividades, a escuderia alemã foi a melhor entre as equipes de meio de pelotão — McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull não fazem parte.

Bortoleto foi nono nos dois treinos, enquanto seu companheiro Nico Hulkenberg foi melhor: sétimo e oitavo. Uma boa classificação, chegando até o Q3, pode ser fundamental para a Audi voltar a somar pontos no campeonato — são apenas dois, na primeira etapa, conquistados por Bortoleto.

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