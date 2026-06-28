Bortoleto elogia evolução da Audi na Áustria, mas lamenta ausência de pontos: "Um pouco frustrado"

Bortoleto conseguiu tirar bom desempenho da Audi. JOE KLAMAR / AFP

O Grande Prêmio da Áustria foi uma das melhores corridas de Gabriel Bortoleto na temporada 2026 da Fórmula 1. No entanto, a ausência de pontos gera um sentimento de frustração no brasileiro, que foi o 11º colocado — uma posição fora da zona de pontuação.

A largada não foi ruim em relação a outras provas e Bortoleto se manteve em 12º. Apesar de perder uma posição para Esteban Ocon, o brasileiro conseguiu recuperá-la rapidamente.

A partir da metade da prova ele manteve um bom ritmo de corrida, mas não deu a sorte de algum carro a frente dele ter problemas.

— Fiz tudo, não tinha mais o que eu conseguisse. Tive um bom ritmo durante boa parte da corrida, mas, sendo bem sincero, fico um pouco frustrado. Quando faço essa corrida ninguém quebra na frente para a gente conseguir uns pontinhos. As Racing Bulls tinham um ritmo melhor do que a gente — explicou Bortoleto, em entrevista ao Sportv.

O brasileiro ficou justamente atrás dos dois carros da Racing Bulls, e uma na frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro de Audi. O resultado mostrou uma evolução da equipe alemã, que trouxe atualizações no GP da Áustria.

— Nosso pacote aerodinâmico funcionou muito bem. Trouxe muita performance para o carro. Conseguimos trazer uma boa evolução do carro, que ficou ofuscada pela perda de potência no final de semana. Se em Silverstone a gente recuperar a velocidade que tínhamos em outras corridas, podemos estar bem competitivos — projetou.

A próxima etapa da F1 será no dia 5 de julho, em Silverstone, na Inglaterra.

Grande Prêmio da Áustria

Russell venceu a segunda na temporada. DARKO BANDIC / POOL / AFP

Após algumas corridas andando atrás de Kimi Antonelli, George Russell deu uma resposta na disputa interna da Mercedes. Neste domingo (28), o britânico largou em primeiro, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e assumiu a segunda posição no campeonato de pilotos. Max Verstappen terminou em segundo e teve seu melhor resultado na temporada.

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Mesmo com problemas ao longo da corrida, Antonelli fechou o pódio. A vantagem do italiano foi de 40 pontos em relação ao segundo colocado.