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Bortoleto elogia evolução da Audi na Áustria, mas lamenta ausência de pontos: "Um pouco frustrado"

Brasileiro teve bom desempenho na oitava etapa da Fórmula 1, terminando em 11º — uma posição fora da zona de pontuação

Alex Torrealba

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