Bortoleto e Ferrari repetem bom desempenho no segundo treino; Hamilton marca melhor tempo do dia

Quase um replay da primeira atividade desta sexta-feira (5), o treino livre 2 para o Grande Prêmio de Mônaco teve a Ferrari dominando novamente. Desta vez, no entanto, foi Lewis Hamilton que marcou o melhor tempo, com 1min13s026.
Charles Leclerc ficou um décimo atrás do companheiro, enquanto Max Verstappen colocou mais uma vez a Red Bull no top 3. Quem repetiu o desempenho foi Gabriel Bortoleto, nono colocado, assim como no TL1.
As Mercedes ocuparam mais uma vez as vagas restantes no top 5, mas George Russell ficou a frente de Kimi Antonelli no TL2. O italiano é o líder do campoenato, com 43 pontos de diferença em relação ao companheiro.
No final do treino, Sergio Pérez teve um acidente que gerou bandeira vermelha. O último ato dos pilotos na pista foi realizar um treinamento de largadas.
O foco, no entanto, é todo na classificação, que ocorre neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília). Antes disso, às 7h30min tem o terceiro treino. A corrida está marcada para domingo (7), a partir das 10h.
Ouça o Paddock Gaúcha sobre o GP de Mônaco
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