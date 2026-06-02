Automobilismo

Fórmula 1

Bortoleto comenta comparações com Senna: "É difícil quando se está no início de sua carreira"

Pilota da Audi destaca desejo de trilhar o próprio caminho na Fórmula 1

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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