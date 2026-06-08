Após quinta vitória seguida na F1, Antonelli busca recorde de Verstappen; veja a lista

Vencer cinco corridas seguidas na Fórmula 1 é para poucos na história. Os que conseguiram esse feito, ou até mais triunfos consecutivos, são campeões mundiais da categoria. A exceção, por enquanto, é Kimi Antonelli, piloto de 19 anos que tem cinco vitórias e lidera a temporada de 2026.
Depois da primeira etapa na Austrália, vencida por George Russell, o jovem italiano dominou as corridas seguintes. Com a vitória em Mônaco, ele igualou as marcas de Lewis Hamilton, duas vezes, Nigel Mansell, Jack Brabham e Jim Clark.
Agora, Antonelli tem a missão de buscar as marcas de outras lendas da F1. Michael Schumacher já teve uma sequência de seis vitórias e outra com sete.
Outros dois pilotos com sete triunfos em sequência são Nico Rosberg e Alberto Ascari. Ambos, no entanto, conseguiram o feito unindo resultados de duas temporadas diferentes.
Em 2013, Sebastian Vettel alcançou a impressionante marca de nove vitórias consecutivas. Algo que parecia impossível de ser superado. Mas, em 2023, Max Verstappen dominou 10 corridas seguidas e se isolou como recordista absoluto.
Para Antonelli, a missão para igualar o tetracampeão passa por vitórias nos GPs de Barcelona-Catalunha, Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria.
Veja a lista dos pilotos com mais vitórias seguidas na F1
- Max Verstappen: 10 vitórias (2023)
- Sebastian Vettel: 9 vitórias (2013)
- Alberto Ascari: 7 vitórias (1952/1953)
- Nico Rosberg: 7 vitórias (2015/2016)
- Michael Schumacher: 7 vitórias (2004) e 6 vitórias (2000/2001)
- Jim Clark: 5 vitórias (1965)
- Jack Brabham: 5 vitórias (1960)
- Nigel Mansell: 5 vitórias (1992)
- Lewis Hamilton: 5 vitórias (2014 e 2020)
- Andrea Kimi Antonelli: 5 vitórias (2026)