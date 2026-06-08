Automobilismo

Líder da temporada
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Após quinta vitória seguida na F1, Antonelli busca recorde de Verstappen; veja a lista

Apenas campeões mundiais alcançaram esses feitos e o italiano está na liderança da temporada 2026

Alex Torrealba

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