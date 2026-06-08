Automobilismo

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Antonelli dispara na liderança da Fórmula 1: há quem consiga alcançá-lo? Ouça o podcast

No GP de Mônaco, o italiano mostrou maturidade para controlar uma corrida marcada por interrupções

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