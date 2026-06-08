Antonelli dispara na liderança da Fórmula 1: há quem consiga alcançá-lo? Ouça o podcast

Com apenas 19 anos, o italiano Kimi Antonelli escreveu seu nome na história do automobilismo ao vencer as últimas cinco corridas consecutivas em 2026.
O novo episódio do Paddock Gaúcha debate: alguém ainda terá condições de tirar a liderança da Fórmula 1 de Antonelli?
No GP de Mônaco, no domingo (7), ele largou na pole position e mostrou maturidade para controlar uma corrida marcada por interrupções, relargadas e forte pressão de adversários experientes.
A vitória nas ruas de Monte Carlo consolidou ainda mais sua condição de principal nome da nova geração da Fórmula 1.
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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