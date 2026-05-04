Veja imagens do projeto de autódromo oval em estádio que já recebeu jogos da dupla Gre-Nal

O projeto para transformar o estádio Antônio Braz Sessim, o Sessinzão, em Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em um autódromo com pista oval se inspira no Bowman Gray Stadium, dos Estados Unidos.

O autódromo projetado para Cidreira terá 498 metros de extensão, pouco mais longo do que o circuito americano, que mede cerca de 400 metros.

— Tem um autódromo nos Estados Unidos que recebe o Clash e é quase do mesmo tamanho do nosso — diz o arquiteto Fernando Bittencourt, membro do comitê de desenvolvimento da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA).

O Bowman Gray Stadium fica em Winston-Salem, na Carolina do Norte. Foi inaugurado como estádio de futebol americano em 1938. No ano seguinte, já recebeu as primeiras corridas.

Em 1947, foi asfaltado e, entre 1949 — primeira temporada da Nascar — e 1971, sediou etapas da categoria, incluindo provas da Cup Series entre 1958 e 1971. Neste ano, recebeu o Clash, prova de exibição antes da abertura do campeonato.

Caso o projeto avance, os gaúchos discutirão com a Nascar se a pista terá inclinação e outras características técnicas da modalidade. A capacidade do Sessinzão é de 17 mil pessoas, a mesma do Bowman Gray. Os dirigentes, no entanto, avaliam uma redução para 12 mil no futuro autódromo.

O projeto de circuito oval seria o primeiro dedicado a esse tipo de prova no Brasil, embora possa receber outras modalidades.

Obstáculos na pista

Para sair do papel, o projeto ainda precisa superar entraves financeiros e jurídicos. A obra é estimada em R$ 50 milhões e pode levar até 10 anos para ser finalizada. A duração da concessão deve ser de 30 anos.

Na semana passada, a Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que a Prefeitura de Cidreira prossiga com os trâmites para a concessão do estádio à iniciativa privada. A estrutura, abandonada há 19 anos, pertence ao município.

Em novembro de 2025, a Câmara de Vereadores de Cidreira já havia aprovado a autorização para a prefeitura ceder a área do estádio. Até o momento, a Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), com aporte de futuros parceiros, é a principal interessada em assumir o controle da área.

Qualquer outra empresa ou entidade, no entanto, poderá participar da licitação. O presidente da FGA, Arlindo Signor, afirmou ao ge.globo que o projeto e a busca por investidores devem caminhar mais rápido a partir da autorização da Justiça.

Sessinzão está interditado

O estádio abandonado está interditado pela Justiça desde 2010 em razão de problemas estruturais. Em audiência recente, o Município de Cidreira manifestou o desejo de ter garantia de que haverá a desinterdição do local para quem vencer o procedimento licitatório.

O Ministério Público (MP) afirmou que a interdição existe com relação à utilização do estádio para eventos – mas somente até que pendências sejam resolvidas, seja diretamente pelo município ou por um parceiro.

O órgão se comprometeu a encaminhar a documentação para viabilizar a análise. O material incluirá a correção técnica dos laudos apresentados e a avaliação da viabilidade das reformas e adaptações necessárias para a desinterdição do estádio, além de eventuais exigências adicionais relacionadas à segurança.

Estádio já recebeu a dupla Gre-Nal

O estádio Antônio Braz Sessin, apelidado de Sessinzão, foi inaugurado em 1996 ao custo de pouco mais de R$ 2 milhões. O objetivo era movimentar a atividade econômica e colocar Cidreira, cidade distante quase 150 quilômetros da capital Porto Alegre, no mapa do futebol brasileiro.

Os poucos mais de 17 mil habitantes da cidade, segundo o último Censo, não ocupariam todos os lugares do estádio. Atualmente, o local parece mais um monte de entulho do que uma alternativa para receber jogos de Grêmio e Inter. A dupla Gre-Nal chegou a mandar alguns jogos do Gauchão no local.

Quase três décadas se passaram desde a inauguração, e o estádio recebeu apenas 19 partidas oficiais de futebol, a última delas em 2007. Pouco tempo depois, em 2010, foi interditado por problemas estruturais e de alvarás. Virou mais um problema do que uma opção de lazer na pacata cidade do litoral gaúcho.