Qual a maior virada da história da Fórmula 1?

Felipe Massa viu o título escapar em 2008. Orlando Kissner / AFP

Quais as maiores viradas da história da Fórmula 1? O novo episódio do Paddock Gaúcha relembrou momentos marcantes da categoria, além de projetar a atual temporada.

Alguma equipe poderá desbancar a Mercedes em 2026? A equipe alemã tem dominado o campeonato, com destaque para o piloto italiano Kimi Antonelli.

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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.