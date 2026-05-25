O Grande Prêmio do Canadá de 2026 entregou uma das corridas mais intensas da temporada da Fórmula 1, com domínio da Mercedes e uma batalha eletrizante entre George Russell e o jovem Kimi Antonelli nas primeiras voltas.
O novo episódio do Paddock Gaúcha analisa a corrida, a briga entre os pilotos da mesma equipe e o resultado simbólico do pódio que reuniu o passado, o presente e o futuro da Fórmula 1.
Após largar na pole, Russell duelou volta a volta com o companheiro de equipe até abandonar a prova por falha mecânica, abrindo caminho para a vitória de Antonelli, que conquistou seu quarto triunfo consecutivo na temporada.
Lewis Hamilton garantiu o segundo lugar com a Ferrari, enquanto Max Verstappen completou o pódio em uma corrida marcada por estratégias ousadas, clima instável e disputas intensas do início ao fim.
Ouça o Paddock Gaúcha:
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar