Nova Santa Rita recebe campeonato sul-americano de kart

Evento será realizado entre os dias 21 e 24 de maio. Fabio Oliveira / CBA

Nova Santa Rita recebe, na próxima semana, a 2ª edição do Campeonato Sul-Americano de Kart 4 Tempos. O evento conta com a organização da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

A competição chega ao Brasil com total apoio da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e será realizada entre os dias 21 e 24 de maio.

As inscrições seguem abertas. Até o momento, mais de 130 pilotos estão confirmados. São cinco países representados: Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Paraguai. Os competidores estão divididos em sete categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Sênior, F4 Master, F4 Grand Master e F4 200.

Entre os confirmados estão alguns pilotos consagrados, como os dois maiores campeões do kartismo brasileiro: Olin Galli (15 vezes campeão do Brasileiro de Kart) estará na F4 Sênior e André Nicastro (13 vezes campeão do Brasileiro de Kart) correrá a F4 Master e F4 Grand Master.

Os treinos livres para a disputa terão início na quinta-feira, 21 de maio. As finais acontecem no domingo (24). A entrada ao público é gratuita.

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