Morre Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 que foi bicampeão da Indy e tetracampeão paralímpico

Zanardi tinha 59 anos. JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / AFP

O piloto italiano e campeão paralímpico de ciclismo Alex Zanardi morreu na sexta-feira (1º), aos 59 anos. A informação foi confirmada neste sábado (2) pela família de Zanardi.

Em um comunicado divulgado pela organização beneficente que ele fundou, a Obiettivo3, sua família indicou que ele faleceu "repentinamente", mas também "em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos".

Zanardi é tetracampeão paralímpico de ciclismo. Ele começou a competir na modalidade após ter duas pernas amputadas em razão de um grave acidente que sofreu quando competia na Fórmula Indy, em 2001, no circuito de Lausitzring, na Alemanha.

Na ocasião, seu carro parou no meio da pista após rodar e foi atingido por outro veículo a mais de 300 km/h.

Há seis anos, Zanardi sofreu outro grave acidente, já em competições como paratleta de ciclismo. Foi em junho de 2020, quando sua bicicleta adaptada colidiu com um caminhão durante uma corrida na Toscana, na Itália.

Anteriormente, Zanardi competiu na Fórmula 1 pelas equipes Jordan, Minardi e Lotus no início da década de 1990. Depois, passou a correr na Fórmula Indy, nos Estados Unidos, onde foi campeão em 1997 e 1998. Ele retornou à Fórmula 1 com a Williams em 1999.

Nascido em Bolonha, em 23 de outubro de 1966, o ex-piloto tornou-se uma das figuras mais conhecidas do esporte paralímpico, conquistando duas medalhas de ouro nos Jogos de Londres 2012 e outras duas no Rio de Janeiro, quatro anos depois.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, classificou Zanardi como "um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada provação da vida em uma lição de coragem, força e dignidade".

Cordiano Dagnoni, presidente da Federação Italiana de Ciclismo, afirmou que Zanardi "transformou a cultura do nosso país, trazendo alegria e felicidade àqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo e esperança a tantos na Itália e em todo o mundo".