Leclerc faz o melhor tempo no único treino livre para o GP de Miami de F1; Bortoleto é o 14º

Leclerc liderou o treino livre. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O único treino livre do final de semana do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 não teve uma Mercedes na frente. Nesta sexta-feira (1º), foi a Ferrari de Charles Leclerc que marcou o melhor tempo: 1min29s310.

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo colocado, e Oscar Piastri, da McLaren, o terceiro. A melhor Mercedes foi a de George Russell, que ficou em quinto, seguido de Kimi Antonelli, líder da temporada até o momento.

Gabriel Bortoleto ficou em 14º com a Audi e não mostrou tantas melhorias em relação às três primeiras corridas. Uma resposta superior poderá ser dada na classificação para a corrida sprint. A atividade ocorre nesta sexta, às 17h30min.

O treino livre não teve problemas de acidentes, mas durou mais do que o normal. A organização da corrida aumentou o tempo de atividade de 60 para 90 minutos. As mudanças no regulamento, realizadas ao longo das cinco semanas sem etapas, motivaram esse aumento.

Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami

Sexta-feira, 1º de maio

TL: 13h — SporTV3

Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3

Sábado, 2 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 3 de maio

Corrida: 17h — Sportv3

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