Automobilismo

Sem incidentes
Notícia

Leclerc faz o melhor tempo no único treino livre para o GP de Miami de F1; Bortoleto é o 14º

Atividade durou 90 minutos por conta das mudanças no regulamento 

Alex Torrealba

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