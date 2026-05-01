Leclerc faz o melhor tempo no único treino livre para o GP de Miami de F1; Bortoleto é o 14º

O único treino livre do final de semana do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 não teve uma Mercedes na frente. Nesta sexta-feira (1º), foi a Ferrari de Charles Leclerc que marcou o melhor tempo: 1min29s310.
Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo colocado, e Oscar Piastri, da McLaren, o terceiro. A melhor Mercedes foi a de George Russell, que ficou em quinto, seguido de Kimi Antonelli, líder da temporada até o momento.
Gabriel Bortoleto ficou em 14º com a Audi e não mostrou tantas melhorias em relação às três primeiras corridas. Uma resposta superior poderá ser dada na classificação para a corrida sprint. A atividade ocorre nesta sexta, às 17h30min.
O treino livre não teve problemas de acidentes, mas durou mais do que o normal. A organização da corrida aumentou o tempo de atividade de 60 para 90 minutos. As mudanças no regulamento, realizadas ao longo das cinco semanas sem etapas, motivaram esse aumento.
Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami
Sexta-feira, 1º de maio
- TL: 13h — SporTV3
- Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3
Sábado, 2 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 3 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3