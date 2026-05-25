Kimi Antonelli: o inesperado novo protagonista da Fórmula 1 quebra mais recordes no Canadá

Antonelli celebrou mais uma vitória na F1, ao lado de Hamilton e Verstappen. GEOFF ROBINS / AFP

Lewis Hamilton e Max Verstappen estavam no pódio do Grande Prêmio do Canadá. Diferente de outros tempos, em que o primeiro lugar pertencia a eles, contudo, agora é um jovem de 19 anos que se acostuma ao lugar mais alto.

Foi, afinal, a quarta vitória consecutiva na temporada de Andrea Kimi Antonelli. Os 11 títulos mundiais que estiveram ao seu lado no pódio em Montreal (sete de Hamilton e quatro de Verstappen) não pareceram intimidar o italiano, que começa ele mesmo a ser visto como um fenômeno.

Antonelli é o primeiro piloto da história da categoria a engatar quatro vitórias seguidas após sua primeira conquista na F1. Mais do que isso, ele vem superando o embate direto contra seu companheiro de escuderia, George Russell.

No último domingo (24), foram voltas e voltas dele tentando ultrapassar o britânico. Erros foram cometidos, mas perseverança não faltou ao italiano.

A ultrapassagem aconteceu após muita pressão e por conta de problemas mecânicos no carro de Russell. Agora, já são 43 pontos de diferença que separam os pilotos da Mercedes.

Evitando o favoritismo

Antonelli é o atual lídero do campeonato mundial. ANDREJ IVANOV / AFP

A diferença é grande, mas Antonelli evita o favoritismo, pois sabe que o campeonato é longo. Ainda serão disputadas 17 etapas na temporada.

— Não estou pensando no campeonato. Estou focado apenas em cada corrida. Ainda é muito cedo para falar sobre isso (título). Agora que tenho essa vantagem, isso não significa que posso relaxar e pegar leve — disse o italiano após a corrida.

A mídia internacional, no entanto, já enxerga Antonelli como um fenômeno capaz de ser campeão mundial, mesmo com pouca idade.

— É difícil você ter que lidar com isso sendo tão jovem, ter a situação tão sob controle e aprender com os erros. Excelente trabalho (de Antonelli). Se isso continuar, podemos realmente ter um sucessor para Max Verstappen um dia — afirmou Ralf Schumacher, ex-piloto da F1 e comentarista da Sky Sports Germany.

Os números de Antonelli em 2026

Antonelli esteve no pódio em todos os GPs da temporada. CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antonelli venceu quatro das cinco corridas principais disputadas na temporada até aqui, e quando não ganhou, chegou em segundo. Em todas largou na primeira fila, sendo três na pole position.

Em três corridas sprints, mais curtas, o italiano não repetiu o mesmo desempenho, mas somou pontos. Foi quinto na China, sexto em Miami e terceiro no Canadá. São 131 pontos conquistados no campeonato.

Outros feitos de Antonelli na F1

Pole mais jovem da história

Piloto mais novo a liderar uma corrida

Mais jovem com ao menos três vitórias seguidas

Primeiro a ganhar as três primeiras corridas da carreira em sequência largando da pole

Italiano mais jovem no pódio da F1

Primeiro italiano a vencer três provas seguidas em 74 anos, desde Alberto Ascari em 1953

Primeiro italiano a vencer na F1 em 20 anos desde Giancarlo Fisichella, à época na Renault, no GP da Malásia em 2006

Antonelli celebrando com Hamilton após o GP do Canadá. GEOFF ROBINS / AFP