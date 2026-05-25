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Kimi Antonelli: o inesperado novo protagonista da Fórmula 1 quebra mais recordes no Canadá

Ex-piloto da categoria acredita que o italiano pode ser o "sucessor de Max Verstappen", após quarta vitória consecutiva

Alex Torrealba

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