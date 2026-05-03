GP de Miami de Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir 

O GP de Miami de Fórmula 1, quarta etapa do Mundial, ocorre neste domingo (3). A largada da prova está prevista para as 14h, horário de Brasília.
Inicialmente, a etapa estava marcada para as 17h. No entanto, por conta do alerta de tempestade previsto para a Flórida, a largada foi antecipada em três horas.
Líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli larga na pole position. O tetracampeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull, completa a primeira fila.
Serviço
GP de Miami - Quarta etapa do Mundial de Fórmula 1
- Data e horário: domingo (3), às 14h (de Brasília)
- Onde assistir: O Sportv 3 anuncia a transmissão ao vivo