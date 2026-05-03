GP de Miami de Fórmula 1 é antecipado por risco de tempestade; veja novo horário

Por conta do risco de tempestade em Miami, o GP de Miami, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, será antecipado. A prova, que acontece neste domingo (3), agora será realizada às 14h, horário de Brasília.
Inicialmente, o GP estava previsto para as 17h. No entanto, com a previsão de fortes chuvas na Flórida, a organização optou por antecipar a prova. Veja abaixo o comunicado da categoria.
Antes da mudança do horário, a organização da Fórmula 1 considerava acionar o protocolo de Weather Delay. O procedimento é comum em eventos esportivos nos Estados Unidos, e foi bastante acionado no Mundial de Clubes do ano passado.
Nas atividades de sexta (30) e sábado (1º), no entanto, não houve intercorrências. O sol predominou em Miami, e os dois dias foram de carros na pista, sem paralisações.
Na sexta-feira, foi realizado um treino livre e a classificação da sprint. No sábado, Lando Norris venceu a corrida sprint, e Kimi Antonelli ficou com a pole position para a corrida do domingo.
Onde assistir ao GP
Domingo, 3 de maio
- Corrida: 14h — Sportv3