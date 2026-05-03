Gabriel Bortoleto comenta sobre desempenho no GP de Miami de Fórmula 1: "Era o que dava para hoje"

Bortoleto espera que a Audi não tenha mais problemas ao longo dos finais de semana. CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A falta de estabilidade é um dos problemas da Audi em sua temporada de estreia na Fórmula 1. E é algo que afeta diretamente Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que defende a escuderia alemã e acredita que o carro tem um potencial alto na categoria.

No entanto, a escuderia ainda segue enfrentando problemas. No Grande Prêmio de Miami, neste domingo (3), a Audi ficou fora da zona de pontuação com seus dois carros. Nico Hulkenberg não completou a prova, enquanto Bortoleto terminou em 12º, após largar de 21º.

— Ritmo era muito bom, próximo das duas Williams. Isso era encorajador. Ao mesmo tempo é triste, porque era um final de semana que a gente poderia ter pontuado, se a gente não tivesse problemas na classificação — explicou o brasileiro, em entrevista ao sportv.

— Nosso carro é de Q2. Possivelmente de Q3 neste final de semana. Ter largado de 21º, ficar preso atrás dos carros nas primeiras voltas e só depois ir ganhando posições, não é fácil. Era o que dava para hoje — complementou.

A Audi tem dois pontos na temporada, ambos conquistados por Bortoleto, na primeira etapa do ano, na Austrália. A expectativa, no entanto, era de uma evolução dentro da pista e mais pontos na tabeça. O que não muda a avaliação do piloto brasileiro sobre o carro estar melhor.

— Não tem como ser pior em relação ao primeiro final de semana do ano. Primeira vez que colocamos esse carros e esse motor, totalmente novo, na pista. A gente evoluiu, o único problema é que a gente não consegue ter um final de semana limpo — lamentou.

Quebras dos carros ao longo dos finais de semana estão sendo frequentes para Bortoleto e Hulkenberg, na maioria dos casos sem serem os culpados.

Em Miami, o brasileiro foi desclassificado da corrida sprint porque a Fia detectou que a pressão de ar do motor da sua Audi excedeu o limite permitido pelo regulamento. Isso afetou a classificação para a corrida principal, na qual ele teve o último tempo.