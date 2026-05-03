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Gabriel Bortoleto comenta sobre desempenho no GP de Miami de Fórmula 1: "Era o que dava para hoje"

Brasileiro largou da última fila. Mesmo assim, terminou em 12º

Alex Torrealba

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