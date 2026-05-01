A corrida sprint do GP de Miami terá o atual campeão, Lando Norris, na pole position, seguido por Kimi Antonelli e Oscar Piastri. A classificação foi definida na tarde desta sexta-feira (1º). O brasileiro Gabriel Bortoleto não chegou ao SQ3 e vai largar na 11ª posição no grid da prova.
No momento, o italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial de Pilotos, seguido pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.
A corrida sprint ocorre às 13h deste sábado (2). Já a corrida principal de Miami está prevista para as 17h do domingo (3).
Grid de largada da sprint do GP de Miami
- Norris (McLaren)
- Antonelli (Mercedes)
- Piastri (McLaren)
- Leclerc (Ferrari)
- Verstappen (Red Bull Racing)
- Russell (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Colapinto (Alpine)
- Hadjar (Red Bull Racing)
- Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)