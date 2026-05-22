Fórmula 1: veja o grid de largada da corrida sprint do GP do Canadá

Kimi Antonelli no circuito Gilles Villeneuve. ANDREJ IVANOV / AFP

A corrida sprint do GP do Canadá terá George Russell na pole position, seguido por Kimi Antonelli e Lando Norris. A classificação foi definida na tarde desta sexta-feira (22). O brasileiro Gabriel Bortoleto não chegou ao SQ3 e vai largar na 12ª posição no grid da prova.

O único treino livre ocorreu nesta tarde, com dobradinha da Mercedes, que foi a equipe mais rápida da atividade. Atualmente, o italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari

A corrida sprint ocorre às 13h deste sábado (23). Já a corrida principal do Canadá está prevista para as 17h do domingo (24).

Grid de largada da sprint do GP do Canadá

F1 / Reprodução