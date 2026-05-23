Fórmula 1: Russell vence sprint do Canadá após disputa com Antonelli

O britânico George Russell venceu a corrida sprint do GP do Canadá de Fórmula 1, realizada no início da tarde deste sábado (23). O compatriota Lando Norris, da McLaren, e o italiano Kimi Antonelli, companheiro de Mercedes e líder do campeonato, fecharam o pódio.
Russell manteve a primeira posição ao longo das 23 voltas da prova em Montreal, marcada pelo embate entre os companheiros de equipe. Os pilotos da Mercedes estavam muito próximos desde o início da corrida, mas a disputa ficou mais acirrada na volta seis, quando Antonelli atacou.
Os dois chegaram a se tocar, o que gerou reclamações no rádio.
— Isso foi muito sujo — declarou Antonelli ao seu engenheiro de pista, Peter Bonnington.
O italiano insistiu na ultrapassagem, mas acabou levando a pior e perdeu a segunda colocação para Norris, atual campeão mundial. Apesar das tentativas ao longo da sprint, ele não conseguiu recuperar a posição.
Bortoleto ficou em 12º
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e terminou a corrida nesta mesma posição. Após a largada, ele perdeu posições e precisou recuperá-las enquanto reclamava do desempenho do motor.
Como ficou o campeonato
Apesar da vitória, Russell segue na vice-liderança do campeonato. Ele soma 88 pontos. O líder ainda é Kimi Antonelli, que chegou a 106.
Os dois retornam à pista a partir das 17h para a classificação para a prova principal, que ocorre no domingo (24).