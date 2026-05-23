Fórmula 1: Russell faz a pole no GP do Canadá; Bortoleto é o 13º

Russell fez a pole no Canadá pelo terceiro ano consecutivo. Geoff Robbins / AFP

George Russell esperou até o último segundo para cravar a pole position do GP do Canadá de Fórmula 1. O britânico da Mercedes não liderou nenhuma parte da sessão deste sábado (23) que não fosse os segundos finais, em que superou seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, na briga interna pela ponta. Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Essa é a segunda vez na temporada que o piloto de 28 anos larga da primeira posição — a última foi justamente na abertura da temporada, na Austrália. O resultado também consolida a dominância da montadora alemã, que largou da frente em todas as corridas até o momento.

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Pelo tempo estar mais frio do que nos dias anteriores, os pilotos levaram algum tempo até encontrarem a temperatura igual dos pneus e marcarem as voltas rápidas. Nenhuma surpresa no Q1, entretanto. Todos os favoritos avançaram sem problemas.

Antonelli foi o mais rápido com 1min13s380 e os eliminados: Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

Como foi Bortoleto?

Bortoleto caía até os últimos momentos da primeira parte, quando encaixou uma volta que o fez passar em 16º, colado na 'zona da degola'.

O brasileiro não conseguiu avançar ao Q3, mas classificou-se em 13º, próximo ao seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, o 11º, com tempos de 1min14s071 e 1min13s886, respectivamente. Isack Hadjar surpreendeu ao liderar o Q2 com 1min12s975, tempo parecido ao de Russell na corrida sprint, quando largou da ponta.

Além de Bortoleto e Hulkenberg, também foram eliminados na segunda parte da classificação: Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman.

No Q3, foi Norris que pulou à frente nas primeiras tentativas, com 1min12s729, no que era o melhor tempo do fim de semana até aquele momento, mas Antonelli marcou 1min12s646 e o superou. Só que o italiano nem teve tempo de comemorar a pole position provisória, pois Russell voou em seu último giro com 1min12s578 e cravou a primeira colocação no grid.

Grid de largada do GP do Canadá de Fórmula 1