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Fórmula 1: Mercedes lidera treino com marmota atropelada no Canadá; Bortoleto é 11º

Única atividade teve domínio dos líderes do campeonato; às 17h30min, ocorre a classificação para a sprint

Zero Hora

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