Fórmula 1: Mercedes lidera treino com marmota atropelada no Canadá; Bortoleto é 11º

Mercedes liderou a atividade. GEOFF ROBINS / AFP

Na primeira amostragem do fim de semana, a Mercedes segue mostrando por que domina o início de temporada da Fórmula 1. No único treino livre para o GP do Canadá, na tarde desta sexta-feira (22), a Mercedes fez a dobradinha e foi a equipe mais rápida da atividade.

Atual líder da temporada, o italiano Kimi Antonelli foi o mais rápido em Montreal. George Russell, vice-líder do Mundial, foi o segundo. Lewis Hamilton, da Ferrari, fechou o top 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto apresentou bom desempenho. Ele chegou a ser oitavo, mas terminou a sessão em 11º na classificação.

A atividade chegou a ser interrompida com bandeira vermelha. Faltando cerca de meia hora para o fim, a Williams de Alexander Albon parou na pista. O tailandês atropelou uma marmota.

A colisão de Albon com a marmota aconteceu quando restavam 36 minutos para o fim do treino livre. Após acertar a marmota, um animal constantemente presente nas redondezas do circuito, Albon danificou o carro ao bater no muro e cruzou a pista para o outro lado.

Outro que teve problemas foi o francês Esteban Ocon. O francês da Haas bateu de frente e perdeu o bico do carro.

Ainda nesta sexta, os carros voltam para a pista. Às 17h30min, acontece o treino de classificação para a corrida sprint, que acontece no sábado (23). O GP de Montreal, quinta etapa do mundial de F1, acontece no domingo (24), às 17h.

Veja a classificação completa do TL1:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m13s402 George Russell (Mercedes) +0s142 Lewis Hamilton (Ferrari) +0s774 Charles Leclerc (Ferrari) +0s953 Max Verstappen (Red Bull) +0s964 Lando Norris (McLaren) +1s397 Oscar Piastri (McLaren) +1s561 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2s050 Nico Hulkenberg (Audi) +2s296 Fernando Alonso (Aston Martin) +2s461 Gabriel Bortoleto (Audi) +2s812 Isack Hadjar (Red Bull) +2s851 Esteban Ocon (Haas) +3s095 Alexander Albon (Williams) +3s240 Carlos Sainz (Williams) +3s258 Pierre Gasly (Alpine) +3s407 Lance Stroll (Aston Martin) +3s576 Liam Lawson (Racing Bulls) +4s029 Oliver Bearman (Haas) +4s368 Valtteri Bottas (Cadillac) +4s466 Sergio Pérez (Cadillac) +4s524

Sem tempo: Franco Colapinto (Alpine).

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