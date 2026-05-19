Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP do Canadá

GP do Canadá de F1 de 2025 foi vencido por George Russell, da Mercedes (D). SHAWN THEW / POOL / AFP

Depois de uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 está de volta. A etapa do Canadá, neste fim de semana, será a quinta do Mundial de 2026.

O GP do Canadá (com a terceira corrida sprint da temporada) acontece no domingo (24), às 17h.

O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido justamente pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Os dois são separados por 20 pontos na classificação. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.

Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá

Sexta-feira, 22 de maio

TL1: 13h30min — Sportv3

Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3

Sábado, 23 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 24 de maio