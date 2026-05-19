Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP do Canadá

Depois de uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 está de volta. A etapa do Canadá, neste fim de semana, será a quinta do Mundial de 2026.
O GP do Canadá (com a terceira corrida sprint da temporada) acontece no domingo (24), às 17h.
O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido justamente pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Os dois são separados por 20 pontos na classificação. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.
Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá
Sexta-feira, 22 de maio
- TL1: 13h30min — Sportv3
- Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3
Sábado, 23 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 24 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3