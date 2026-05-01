A Fórmula 1 está de volta. O primeiro — e único — treino livre do GP de Miami será realizado nesta sexta-feira (1º), a partir das 13h, com transmissão da Sportv.
O fim de semana de F1 segue com a classificação para a sprint, ainda na tarde desta sexta-feira, às 17h30min, com a corrida sendo disputada às 13h de sábado (2).
Horas depois, às 17h, os pilotos voltam à pista para a classificação para a corrida principal, que está prevista para as 17h do domingo (3).
Confira a agenda completa abaixo e onde assistir ao GP de Miami.
Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami
Sexta-feira, 1º de maio
- TL: 13h — Sportv3
- Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3
Sábado, 2 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 3 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3