O final de semana segue movimentado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista do GP do Canadá para a corrida sprint, às 13h, e para a classificação para a prova principal, às 17h.
Veja abaixo como acompanhar.
Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá
Sábado, 23 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 24 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3
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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.