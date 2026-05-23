Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. GEOFF ROBINS / AFP

O final de semana segue movimentado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista do GP do Canadá para a corrida sprint, às 13h, e para a classificação para a prova principal, às 17h.

Veja abaixo como acompanhar.

Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá

Sábado, 23 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 24 de maio

Corrida: 17h — Sportv3

Ouça ao Paddock Gaúcha