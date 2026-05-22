Max Verstappen chegando ao circuito Gilles-Villeneuve. ANDREJ IVANOV / AFP

Depois de uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 está de volta. O GP do Canadá, a quinta etapa do Mundial de 2026, começa nesta sexta-feira (22).

O primeiro e único treino livre tem início às 13h30min, com transmissão da SporTV 3. Horas depois, às 17h30min, será realizada a classificação para a prova sprint.

Atualmente, o italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.

Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá

Sexta-feira, 22 de maio

TL1: 13h30min — SporTV 3

Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3

Sábado, 23 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 24 de maio

Corrida: 17h — Sportv3

Ouça ao Paddock Gaúcha