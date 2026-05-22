Depois de uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 está de volta. O GP do Canadá, a quinta etapa do Mundial de 2026, começa nesta sexta-feira (22).
O primeiro e único treino livre tem início às 13h30min, com transmissão da SporTV 3. Horas depois, às 17h30min, será realizada a classificação para a prova sprint.
Atualmente, o italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.
Datas, horários e onde assistir ao GP do Canadá
Sexta-feira, 22 de maio
- TL1: 13h30min — SporTV 3
- Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3
Sábado, 23 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 24 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3
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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.