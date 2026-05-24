Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao GP do Canadá

Russell larga na pole no Canadá. Geoff Robbins / AFP

A prova principal do GP do Canadá de Fórmula 1 será disputado neste domingo (24), às 17h, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

George Russell, da Mercedes, larga na pole position do GP do Canadá. O companheiro de equipe dele, e atual líder do campeonato, Kimi Antonelli, completa a primeira fila. Gabriel Bortoleto larga em 13°.

Veja como acompanhar abaixo.

Horário e onde assistir ao GP do Canadá

Domingo, 24 de maio

Corrida: 17h — Sportv3

Ouça ao Paddock Gaúcha