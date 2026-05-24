Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao GP do Canadá

A prova principal do GP do Canadá de Fórmula 1 será disputado neste domingo (24), às 17h, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.
George Russell, da Mercedes, larga na pole position do GP do Canadá. O companheiro de equipe dele, e atual líder do campeonato, Kimi Antonelli, completa a primeira fila. Gabriel Bortoleto larga em 13°.
Veja como acompanhar abaixo.
Horário e onde assistir ao GP do Canadá
Domingo, 24 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3
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