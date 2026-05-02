Fórmula 1: Norris desbanca a Mercedes e vence a corrida sprint do GP de Miami; Bortoleto é o 11º

Lando Norris manda beijo para a câmera. CHANDAN KHANNA / AFP

A McLaren está de volta. Com um desempenho seguro, Lando Norris fez valer a pole position e venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, neste sábado (2), nos Estados Unidos.

O companheiro de equipe do atual campeão, Oscar Piastri, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, manteve a posição e ficou em 11º. Veja classificação abaixo

Trata-se da quarta vitória em corridas sprint do britânico, que fatura oito pontos extras no Mundial de pilotos. Pierre Gasly, francês da Alpine, ficou em oitavo, última posição da zona de pontuação.

Antes da largada no Circuito Internacional de Miami, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Alex Zanardi, ex-piloto da F1 e bicampeão paralímpico que morreu na sexta-feira (1º), aos 59 anos

A largada ruim de Kimi Antonelli praticamente deu a vitória a Norris, que viu o italiano da Mercedes ser superado por Piastri, Leclerc e até mesmo o companheiro de equipe, o britânico George Russell.

Pouco disputada no início, a corrida ganhou emoção com a disputa entre Verstappen e Hamilton na oitava volta, quando o holandês ultrapassou o heptacampeão, que reclamou de ultrapassagem fora da pista e pediu que o piloto da Red Bull devolvesse a posição. O tetracampeão levou a melhor na décima curva.

As primeiras posições permaneceram imutáveis até a 19ª volta, quando Kimi Antonelli ultrapassou Russell e voltou ao quarto lugar. Apesar de terminar a prova na frente do companheiro de equipe, o italiano foi punido com cinco segundos por exceder os limitas da pista e foi para o sexto lugar ao fim da prova.

Antes mesmo de os motores aquecerem, a corrida acabou mais cedo para Nico Hülkenberg. O piloto alemão da Audi viu seu carro soltar fumaça e apresentar problema no motor enquanto se dirigia para o grid de largada.

Quem também teve problemas foi Arvid Lindblad. O piloto largaria do pit-lane como punição à Racing Bulls por trabalhar no carro fora do período estipulado pela FIA. Contudo, o britânico não saiu dos boxes e Liam Lawson foi o único competidor da equipe na pista.

O treino classificatório para a prova principal começa já neste sábado, às 17h. No domingo, a largada do GP de Miami está prevista para as 17h.

O GP de Miami é a primeira das três provas que vão ser realizada nos Estados Unidos nesta temporada e marca o retorno da categoria após uma interrupção de um mês, provocado pelo cancelamento de duas corridas em função da guerra no Oriente Médio.

Veja o resultado da corrida sprint do GP de Miami:

1.º) Lando Norris (ING/McLaren)

2.º) Oscar Piastri (AUS/McLaren), +3s766

3.º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), +6s251

4.º) George Russell (ING/Mercedes), +12s951

5.º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), +13s639

6.º) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +13s777

7.º) Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +21s665

8.º) Pierre Gasly (FRA/Alpine), +30s525

9.º) Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +35s346

10.º) Franco Colapinto (ARG/Alpine), +36s970

11.º) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +48s438

12.º) Esteban Ocon (FRA/Haas), +56s972

13.º) Oliver Bearman (ING/Haas), +57s365

14.º) Carlos Sainz (ESP/Williams), +58s504

15.º) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +59s358

16.º) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), +76s067

17.º) Sergio Pérez (MEX/Cadillac), +76s691

18.º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), +77s626

19.º) Alexander Albon (TAI/Williams), +88s173

20.º) Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +89s597

Não completaram: