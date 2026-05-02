Automobilismo

McLaren na frente

Fórmula 1: Norris desbanca a Mercedes e vence a corrida sprint do GP de Miami; Bortoleto é o 11º

Companheiro de equipe do atual campeão, Oscar Piastri, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro

Estadão Conteúdo

Rodrigo Sampaio

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS