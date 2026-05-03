As cinco semanas sem corrida parecem ter feito bem para a Fórmula 1 de 2026. Com mais equilíbrio entre as equipes, a Mercedes foi a vencedora do Grande Prêmio de Miami, neste domingo (3), e pela terceira vez seguida Kimi Antonelli foi o primeiro a cruzar a linha de chegada.
O italiano chegou aos 100 pontos e abriu 20 de diferença para George Russell. Lando Norris, que venceu a corrida sprint no sábado (2), foi o segundo colocado e mostrou que a McLaren está mais adaptada ao novo regulamento. Oscar Piastri, na última volta, passou Chales Leclerc e fechou o pódio.
O risco de tempestade fez com que a largada fosse antecipada em três horas. A chuva até ameaçou cair ao longo da prova, com algumas gotas em determinados setores. Porém, o que realmente definiu a prova foram as estratégias de pit stop.
Gabriel Bortoleto, que largou em 21º, fez uma boa prova e terminou na 13ª posição. O brasileiro correu quase o tempo todo com um problema na asa dianteira.
Início tumultuado
A melhor largada da temporada até o momento foi em Miami. Como de costume, a Ferrari disparou como um foguete e Leclerc assumiu a liderança, deixando Antonelli para trás e Verstappen mais ainda, pois o tetracampeão rodou e caiu para a nona posição.
Norris permaneceu em terceiro e Piastri ganhou três posições para chegar em quarto. Porém, o australiano rapidamente foi ultrapassado por Russell.
Na disputa pela liderança, Leclerc e Antonelli travaram batalhas até a quinta volta. O italiano passou, mas o monegasco devolveu a ultrapassagem na sequência. Duas batidas ocorreram, mas, antes do safety car entrar, Norris assumiu a segunda posição de Antonelli.
Isack Hadjar perdeu o controle do carro e foi sozinho no muro. Em outro ponto da pista, Pierre Gasly ia ultrapassar Liam Lawson, mas os carros se tocaram e o francês da Alpine parou na barreira de pneus.
Relargada
Leclerc relargou bem e abriu boa vantagem. Um pouco mais atrás, Piastri não deu chances para Russell e assumiu a quarta posição.
A vantagem da Ferrari, no entanto, foi embora. Norris fez a melhor volta e se aproximou. Na grande reta, o piloto da McLaren passou por fora e assumiu a liderança. A queda de Leclerc seguiu, pois ele travou duelos contra Antonelli e perdeu o segundo lugar.
Estratégias
Por conta do ocorrido no início da prova, Verstappen parou durante o safety car e colocou compostos duros. O holandês começou a escalar o grid e seguiu sendo uma ameaça na liderança.
Russell e Leclerc pararam próximos da 20ª volta e ambos não gostaram da estratégia. O piloto da Ferrari reclamou veementemente com a equipe no rádio.
Antonelli parou apenas na 27ª volta e foi uma boa estratégia, pois ganhou tempo em relação a Norris, que fez o pit stop no giro seguinte. Com isso, o italiano ganhou a posição do britânico e ficou atrás apenas de Verstappen.
Piastri foi o último dos primeiros colocado a parar e saiu prejudicado. A McLaren demorou no pit stop e o asutraliano ficou atrás de Russell e Leclerc, que tiveram boas disputas por volta da 30ª volta, quando o monegasco ganhou a posição.
Reta final
A parte final do GP de Miami teve Antonelli e Norris disputando a liderança, Verstappen tentando se manter em terceiro, com Leclerc e Piastri sonhando com o pódio.
Nas duas primeiras posições não houve alterações, pois o italiano da Mercedes encontrou um bom ritmo nas últimas voltas. No entanto, a disputa pela terceira posição foi boa.
Leclerc chegou e tentou a ultrapassagem. Até conseguiu, mas Verstappen deu o troco. Nas curvas seguintes, porém, o piloto da Ferrari assumiu a terceira posição. Na 49ª volta, Piastri também passou pelo tetracampeão mundial.
Na última volta, o australiano chegou em Leclerc e assumiu a terceira posição. Na sequência, o monegasco quase rodou sozinho e perdeu tempo. Com isso, Russell e Verstappen ganharam as posições do piloto da Ferrari.
Após a prova, Leclerc foi punido em 20 segundos por cortar várias curtvas. Ele terminou em oitavo. Hamilton e Colapinto subiram posições.
Classificação final
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Ollie Beraman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Mercedes)
Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Red Bull) não completaram a prova.
Próxima etapa
O próximo desafio será no Canadá, entre os dias 22 e 24 de maio.