Antonelli faz a pole do GP de Miami de Fórmula 1; Bortoleto larga em último

O italiano Kimi Antonelli, piloto da Mercedes e líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou, neste sábado (2), a pole position para o Grande Prêmio de Miami, terminando à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull.
Antonelli superou o Verstappen por 0,166 segundo e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por 0,345 segundo. A nova estrela de Mercedes, de 19 anos, conquistou, assim, sua terceira pole position consecutiva em um Grande Prêmio nesta temporada — uma temporada na qual despontou como o piloto mais jovem a liderar a Fórmula 1.
Antonelli se redimiu após a derrota na corrida sprint realizada poucas horas antes, na qual as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri puseram fim ao domínio absoluto da Mercedes nas três primeiras corridas do calendário.
— Estou feliz com a classificação... Fiquei muito tenso, para ser sincero, esperando todos terminarem suas voltas, mas foi o suficiente — comemorou.
Antonelli já havia conquistado a pole position nos dois Grandes Prêmios anteriores, na China e no Japão, onde depois conquistaria a vitória.
Desde então, a Fórmula 1 viveu um hiato após o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.
O britânico Norris, atual campeão mundial, largará da quarta posição na corrida de domingo, à frente de George Russell, também da Mercedes, Lewis Hamilton, da Ferrari e Piastri.
O argentino Franco Colapinto garantiu o oitavo lugar, igualando seu melhor resultado em classificações. O jovem piloto de 22 anos também havia se classificado para largar em oitavo na corrida sprint, na qual terminou em décimo.
Brasileiro larga em último
O início da segunda fase da classificação foi atrasado devido a um incêndio no motor do Audi pilotado pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, que o obrigou a parar na pista.
Bortoleto, que largará da última posição no grid (22º) na corrida deste domingo, esteve entre os eliminados durante a primeira fase da sessão, juntamente com o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, e o mexicano Sergio Pérez, da Cadillac, que terminou em vigésimo primeiro lugar.