Ainda é cedo para apontar Kimi Antonelli como favorito ao título da Fórmula 1? Ouça o podcast

Kimi Antonelli abriu vantagem na liderança da F1. CHANDAN KHANNA / AFP

Kimi Antonelli foi o grande vencedor do GP de Miami. Foi a terceira vitória seguida do jovem piloto italiano, que abriu vantagem na liderança da Fórmula 1.

Ainda é cedo para apontar ele como favorito ao título? Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, podem mostrar poder de reação?

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O novo episódio do Paddock Gaúcha também projetou a sequência da temporada. Teremos uma disputa mais equilibrada e menos artificial?

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