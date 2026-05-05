Ainda é cedo para apontar Kimi Antonelli como favorito ao título da Fórmula 1? Ouça o podcast

Kimi Antonelli foi o grande vencedor do GP de Miami. Foi a terceira vitória seguida do jovem piloto italiano, que abriu vantagem na liderança da Fórmula 1.
Ainda é cedo para apontar ele como favorito ao título? Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, podem mostrar poder de reação?
O novo episódio do Paddock Gaúcha também projetou a sequência da temporada. Teremos uma disputa mais equilibrada e menos artificial?
Ouça o Paddock Gaúcha
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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