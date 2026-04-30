Três motivos para assistir ao GP de Miami de Fórmula 1

Mercedes está dominando a temporada. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Fórmula 1 está de volta. Depois de um hiato de cinco semanas sem corridas, acontece neste fim de semana o GP de Miami, a quarta etapa do Mundial.

E motivos não faltam para acompanhar o retorno dos carros à pista. GZH lista, abaixo, três razões para acompanhar o GP de Miami de F1.

A principal novidade são as mudanças no regulamento. Depois de muitas críticas do público, das equipes e, principalmente dos pilotos, a Fórmula 1 reagiu com mudanças para a categoria.

São quatro mudanças principais, envolvendo as classificações, a segurança e a consistência durante as corridas, as largadas e as disputas na chuva. A segurança dos pilotos está entre os motivos para as alterações.

Domínio da Mercedes

As três primeiras vitórias da temporada foram da Mercedes. A tendência é de que o domínio se mantenha, mesmo com as mudanças de regulamento. A disputa pelo título entre o italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial, e o vice, o britânico George Russell, deverá ficar ainda mais acirrada.

Reação da Ferrari?

Leclerc foi ao pódio com a Ferrari. PHILIP FONG / AFP

Vice-líder no Mundial de Construtores, a Ferrari é a equipe mais próxima da Mercedes. Na última prova, no Japão, Charles Leclerc foi ao pódio, e Lewis Hamilton terminou em sexto. Resta saber se essa reação vai se consolidar no GP de Miami.

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