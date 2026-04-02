"Precisava de propósito": o desabafo da filha de Schumacher sobre a vida após o acidente do pai

Schumacher venceu sete vezes a Fórmula 1. DIMITAR DILKOFF / AFP

Quase 13 anos após o acidente de esqui sofrido por Michael Schumacher, a filha do ex-piloto, Gina Schumacher, falou sobre como o acontecimento impactou em sua vida.

A amazona de 29 anos desabafou em um documentário ao revelar que viu no hipismo uma forma de refúgio emocional.

— Depois do acidente do meu pai, eu mergulhei profundamente nisso porque precisava de propósito — revelou Gina.

A filha do alemão decidiu deixar o contato com os cavalos como apenas um hobby e colocou o esporte como algo fundamental em sua vida.

— Os cavalos sempre foram importantes. Mas desde então, eles se tornaram realmente… Quer dizer, eu não conseguiria viver sem cavalos. Eles me ajudaram a superar tudo — desabafou.

Desde que sofreu o acidente, Schumacher nunca mais foi visto em público, o que abriu espaço para suposições sobre a vida do heptacampeão da Fórmula 1, por mais que a família tenha optado pelo sigilo.