Piloto morre em acidente durante corrida em Nürburgring, que tinha Verstappen na pista

Acidente ocorreu logo após a largada. YouTube/Nürburgring / Reprodução

Um grave acidente, que envolveu sete pilotos, marcou a fase do primeiro classificatório das 24 horas de Nürburgring, na Alemanha, neste sábado (18). O sueco Juha Miettinen, de 66 anos, não resistiu os ferimentos e morreu.

Em nota, a organização do evento informou que nenhum dos demais envolvidos no acidente corre risco de vida.

Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, era um dos competidores, mas não se envolveu no fato.

"Chocado com o que ocorreu hoje... O automobilismo é algo que todos nós amamos, mas em tempos como esse é um lembrete de quão perigoso pode ser. Mandando meus sinceros sentimentos para a família e entes queridos de Juha", escreveu Verstappen em seu perfil no Instagram.

O acidente aconteceu logo no início da prova, cerca de 25 minutos após a largada.

"Após a colisão entre vários veículos, a direção de prova interrompeu imediatamente a corrida para permitir extensas operações de resgate e recuperação", diz nota da organização.

Miettinen chegou a ser socorrido e encaminhado ao Centro Médico, onde foi submetido a tentativas de reanimação, mas não resistiu. A prova deste sábado foi cancelada e não será retomada.