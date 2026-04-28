Mercedes tem dominado a Fórmula 1 em 2026. PAUL CROCK / AFP

Depois de uma pausa no calendário, a Fórmula 1 está de volta. O GP de Miami, nos Estados Unidos, será disputado no domingo (3).

A retomada da temporada trará novidades. O regulamento foi atualizado, com mudanças nas largadas, na consistência durantes as corridas e até nos momentos de chuva.

O objetivo é aumentar a segurança dos pilotos, além de diminuir a "artificialidade" nas disputas. As alterações conseguirão tornar a Fórmula 1 atual mais emocionante? Eis o debate do Paddock desta semana.

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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.