"Improvável campeão": a façanha de Kimi Raikkonen na Fórmula 1 em 2007; ouça o podcast

A temporada de 2007 da Fórmula 1 foi uma das mais emocionantes da história. O título foi definido apenas na última corrida, disputada no Brasil.
O grande campeão foi Kimi Raikkonen, da Ferrari, que conquistou o campeonato de forma surpreendente ao superar Lewis Hamilton e Fernando Alonso.
Além da disputa intensa nas pistas, o campeonato também ficou marcado por um escândalo fora delas. O caso de espionagem envolvendo a equipe McLaren, que acabou sendo punida pela FIA.
