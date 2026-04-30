GP de Miami de Fórmula 1 corre risco de ser cancelado; entenda

Prova em Miami corre risco de ser cancelada. CHANDAN KHANNA / AFP

São cinco semanas sem corridas da Fórmula 1 e o Grande Prêmio de Miami, que ocorre neste final de semana, está correndo risco. Existe chance de tempestade durante a prova principal, no domingo (3).

De acordo com dados do National Weather Service (NWS), há previsão acima de 80% de chuva e trovoada na hora da largada, às 16h no horário local (17h de Brasília). Por conta disso, o protocolo de weather delay, que foi visto algumas vezes durante o Mundial de Clubes de 2025, pode ser acionado na F1.

O protocolo de segurança contra raios dos Estados Unidos exige a interrupção de eventos ao ar livre quando descargas elétricas são detectadas num raio de 13 km, ordenando que todos procurem abrigo imediatamente.

Com ameaça iminente, o evento é suspenso. O tempo de espera para o retorno é de pelo menos meia hora, sem novas descargas elétricas, para nova avaliação.

Outra preocupação para o GP de Miami é em relação ao forte calor que está programado. As temperaturas podem chegar a 34ºC e a Federação Internacional de Automobilismo (Fia) pode ativar o protocolo Heat Hazard (risco de calor).

Isso já foi feito em Singapura e Austin, também nos EUA, em 2025. Os pilotos foram obrigados a usar um sistema de refrigeração no cockpit.

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Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami

Sexta-feira, 1º de maio

TL: 13h — Sportv3

Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3

Sábado, 2 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 3 de maio