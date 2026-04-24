GP da Turquia retornará à Fórmula 1 em 2027

Circuito de Istanbul voltará a receber a F1. Reprodução / F1 / X

O calendário da Fórmula 1 ganhará um novo circuito em 2027. A categoria e o governo turco chegaram a um acordo para o retorno do GP da Turquia e assinaram um contrato de cinco anos. A prova será sediada no Circuito Istanbul Park, que não recebe uma prova da F1 desde 2021.

O vínculo foi anunciado em um evento nesta sexta-feira (24), em Istanbul, capital da Turquia, com o presidente Tayyip Erdogan, o presidente da F1, Stefano Domenicali, e Mohammed ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

A estreia do GP da Turquia ocorreu em 2005 e ficou no calendário até 2011. Felipe Massa foi o maior vencedor, com três vitórias. O brasileiro conquistou seu primeiro triunfo em 2006.

Em 2020 e 2021, o GP da Turquia retornou de forma pontual, como substituta aos sucessivos cancelamentos provocados pela pandemia de coronavírus. A FIA e o governo turco debatiam o retorno do país à F1 desde 2024.

O GP da Turquia não será a única novidade no calendário da próxima temporada. O GP de Portugal também retornará em 2027, juntando-se a outras 15 etapas já confirmadas.

GPs já confirmados para 2027

Singapura

Abu Dhabi

Austrália

Áustria

Hungria

Inglaterra

Japão

Itália

China

México

Miami

Canadá

Azerbaijão

Estados Unidos (Austin)

São Paulo

Portugak

Turquia