GP da Turquia retornará à Fórmula 1 em 2027

O calendário da Fórmula 1 ganhará um novo circuito em 2027. A categoria e o governo turco chegaram a um acordo para o retorno do GP da Turquia e assinaram um contrato de cinco anos. A prova será sediada no Circuito Istanbul Park, que não recebe uma prova da F1 desde 2021.
O vínculo foi anunciado em um evento nesta sexta-feira (24), em Istanbul, capital da Turquia, com o presidente Tayyip Erdogan, o presidente da F1, Stefano Domenicali, e Mohammed ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).
A estreia do GP da Turquia ocorreu em 2005 e ficou no calendário até 2011. Felipe Massa foi o maior vencedor, com três vitórias. O brasileiro conquistou seu primeiro triunfo em 2006.
Em 2020 e 2021, o GP da Turquia retornou de forma pontual, como substituta aos sucessivos cancelamentos provocados pela pandemia de coronavírus. A FIA e o governo turco debatiam o retorno do país à F1 desde 2024.
O GP da Turquia não será a única novidade no calendário da próxima temporada. O GP de Portugal também retornará em 2027, juntando-se a outras 15 etapas já confirmadas.
GPs já confirmados para 2027
- Singapura
- Abu Dhabi
- Austrália
- Áustria
- Hungria
- Inglaterra
- Japão
- Itália
- China
- México
- Miami
- Canadá
- Azerbaijão
- Estados Unidos (Austin)
- São Paulo
- Portugak
- Turquia