Fórmula 1 terá mudanças no regulamento de 2026; veja as novidades

Regulamento da F1 passará por mudanças. GIUSEPPE CACACE / AFP

A partir do Grande Prêmio de Miami, entre 1º e 3 de maio, a Fórmula 1 terá alterações no regulamento de 2026 — bastante criticado nas três etapas iniciais. A Federação Internacional de Automobilismo (Fia) divulgou nesta segunda-feira (20) uma série de mudanças, que abordam quatro pontos principais: as classificações, a segurança e consistência durante as corridas, as largadas e disputas na chuva.

As alterações nas regras da F1 acontecem após discussões virtuais que envolveram chefes das equipes, representantes das fornecedoras de motores e pilotos. Foram três reuniões entre as partes, em 15 e 16 de abril, e a última na segunda.

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As alterações vão ocorrer por conta de reclamações de pilotos e de parte do público, preocupados com a segurança na categoria e com a "artificialidade" nas disputas, devido à excessiva necessidade de gerenciar a energia dos carros.

A Fia visa tornar as disputas mais seguras e dar aos pilotos a liberdade de acelerar até o limite, sem mexer em pontos positivos, como o aumento das ultrapassagens.

Veja os detalhes das alterações

Classificação

A quantidade máxima de recarga passa de 8 para 7 megajoules (MJ), com o objetivo de reduzir o gerenciamento de energia em voltas lançadas e permitir que os pilotos pisem fundo no acelerador. O limite já tinha diminuído no Japão — o máximo era de 9MJ anteriormente.

Ademais, a potência máxima no superclipping sobe de 250 pata 350kW. Isto é, quando o carro passa a usar a parte elétrica do carro para carregar a bateria.

Corrida

Além do superclipping, a potência que é liberada com o uso do botão de boost passa a ter um teto de 150kW. Isso acontece para evitar diferenças de velocidade repentinamente grandes. O acidente entre Ollie Bearman e Franco Colapinto, no Japão, ocorreu por conta disso.

Outra mudança limita o uso do MGU-K — sistema no motor que recupera energia cinética — em zonas que não sejam os principais pontos de aceleração nas pistas.

Além de evitar as diferenças de velocidade, o intuito também é seguir permitindo as possibilidades de ultrapassagem, que têm ocorrido com maior frequência neste ano.

Largadas e corridas na chuva

A Fia anunciou que foi desenvolvido um novo sistema capaz de identificar carros com aceleração "anormalmente baixa", logo depois de o piloto soltar a embreagem. Durante as três etapas disputadas, alguns veículos têm ficado para trás durante os inícios.

Caso esse sistema detecte algum problema do tipo, o MGU-K vai ser acionado automaticamente para garantir um nível mínimo de aceleração. O objetivo é diminuir os riscos nas largadas, garantindo que o piloto ajudado também não receba nenhuma vantagem esportiva.

Um novo mecanismo será introduzido para ativar as luzes laterais e traseiras, como forma de alertar aos demais competidores caso o problema ocorra.

Sobre corridas com chuva, as mudanças estão na redução do uso do sistema de recuperação de energia e na simplificação das luzes traseiras. Haverá também aumento de temperatura dos cobertores dos pneus intermediários para aumentar a aderência.

Momento da discussão

As discussões para alterações das regras ocorreram no período de pausa forçada da Fórmula 1 em abril, devido aos cancelamentos dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita neste mês.