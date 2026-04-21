Fórmula 1: os melhores e os piores pilotos da temporada 2026; assista ao podcast

A temporada 2026 da Fórmula 1 já começa a desenhar seus protagonistas e suas decepções. O novo episódio do Paddock Gaúcha monta uma tier list de todos os pilotos, considerando as expectativas para o campeonato.

Entre os destaques positivos, Kimi Antonelli surge como grande sensação ao transformar velocidade em resultados consistentes. Antonelli e seu companheiro de Mercedes, George Russell, despontam como favoritos após três corridas.

Mas é possível descartar totalmente o tetracampeão Max Verstappen? E qual o papel dos pilotos da McLaren e da Ferrari?

No lado negativo, alguns nomes ainda não corresponderam às expectativas, seja por erros, falta de ritmo ou dificuldades de adaptação ao novo regulamento, aumentando a pressão interna e externa em um campeonato onde cada detalhe pesa.

Ouça o Paddock Gaúcha

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.