Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP de Miami 

GP de Miami de F1 de 2025 foi vencido por Oscar Piastri, da McLaren (D) Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Depois de uma pausa de cinco semanas, a Fórmula 1 está de volta. Com as saídas dos GPs da Arábia Saudita e do Bahrein do calendário, a etapa de Miami, neste fim de semana, se tornou a quarta do Mundial de 2026.

O GP de Miami (com a segunda corrida sprint da temporada) acontece no domingo (3), às 17h. Mesmo com as mudanças do regulamento, anunciadas durante a pausa, o domínio deve seguir com a Mercedes.

O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido justamente pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.

Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami

Sexta-feira, 1º de maio

TL: 13h — Sportv3

Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3

Sábado, 2 de maio

Corrida sprint: 13h — Sportv3

Classificação: 17h — Sportv3

Domingo, 3 de maio

Corrida: 17h — Sportv3

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