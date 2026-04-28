Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP de Miami 

Depois de uma pausa de cinco semanas, a Fórmula 1 está de volta. Com as saídas dos GPs da Arábia Saudita e do Bahrein do calendário, a etapa de Miami, neste fim de semana, se tornou a quarta do Mundial de 2026.
O GP de Miami (com a segunda corrida sprint da temporada) acontece no domingo (3), às 17h. Mesmo com as mudanças do regulamento, anunciadas durante a pausa, o domínio deve seguir com a Mercedes.
O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial, seguido justamente pelo seu companheiro de equipe, o britânico George Russell. Em terceiro, aparece o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari.
Datas, horários e onde assistir ao GP de Miami
Sexta-feira, 1º de maio
- TL: 13h — Sportv3
- Classificação da sprint: 17h30min — Sportv3
Sábado, 2 de maio
- Corrida sprint: 13h — Sportv3
- Classificação: 17h — Sportv3
Domingo, 3 de maio
- Corrida: 17h — Sportv3