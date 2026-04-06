Fórmula 1 em abril: entenda por que não ocorrem Grandes Prêmios durante o mês

Mercedes tem liderado a temporada de 2026. GIUSEPPE CACACE / AFP

A Fórmula 1 passará todo mês de abril sem realizar Grandes Prêmios. A decisão foi tomada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no começo do mês de março em virtude da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que teve repercussões em todo o Oriente Médio.

Assim, as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita não irão ocorrer. O primeiro seria a quarta parada da temporada e ocorreria entre os dias 10 e 12 de abril, enquanto o outro seria realizado na semana seguinte, de 17 a 19.

O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, se manifestou assim que a FIA anunciou o cancelamento das provas.

— Embora tenha sido difícil de tomar, infelizmente é a decisão certa nesta fase, tendo em conta a situação atual no Oriente Médio. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à FIA, bem como aos nossos incríveis promotores, pelo apoio e total compreensão, já que estavam ansiosos para nos receber com a energia e a paixão de sempre. Mal podemos esperar para voltar a estar com eles assim que as circunstâncias nos permitirem.

Foram cogitadas possibilidades (Ímola, na Itália; Portimão, em Portugal; e Istambul, na Turquia) para substituir Bahrein e Arábia Saudita, mas as alternativas não avançaram devido à falta de tempo hábil para organizar os grandes prêmios.