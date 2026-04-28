A temporada começou atribulada para a Fórmula 1, com o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita por conta da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã no Golfo Pérsico.
Agora, após esse hiato, a temporada será retomada em Miami, no próximo fim de semana, com Kimi Antonelli e George Russell — ambos da Mercedes — liderando a classificação, seguidos por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari.
Confira abaixo a classificação atualizada dos pilotos em 2026 e um resumo da temporada até aqui.
Fórmula 1 2026: classificação do campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) 72 pts
- George Russell (Mercedes) 63 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) 49 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) 41 pts
- Lando Norris (McLaren) 25 pts
- Oscar Piastri (McLaren) 21 pts
- Oliver Bearman (Haas) 17 pts
- Pierre Gasly (Alpine) 15 pts
- Max Verstappen (Red Bull) 12 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) 10 pts
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 pts
- Isack Hadjar (Red Bull) 4 pts
- Gabriel Bortoleto (Audi) 2 pts
- Carlos Sainz (Williams) 2 pts
- Esteban Ocon (Haas) 1 pt
- Franco Colapinto (Alpine) 1 pt
* Ainda não pontuaram: Nico Hulkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).
Fique por dentro da temporada 2026
Resumo da temporada
GP da Austrália (8/3)
Russell abriu a temporada de 2026 com vitória, com direito a uma dobradinha da Mercedes no pódio: Antonelli ficou em segundo. Leclerc ficou em terceiro.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da equipe na F1.
GP da China (15/3)
O Grande Prêmio rendeu a primeira vitória a Antonelli, de 19 anos, na Fórmula 1. Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Foi o primeiro pódio do britânico desde que se juntou à Ferrari.
Bortoleto não conseguiu largar devido a problemas técnicos.
GP do Japão (29/3)
Antonelli voltou a vencer, desta vez no Japão, e garantiu a liderança do campeonato. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.
Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Bortoleto chegou na 13ª posição.
Próximas corridas da Fórmula 1
- 1º a 3 de maio - Miami
- 22 a 24 de maio - Canadá
- 5 a 7 de junho - Mônaco
- 12 a 14 de junho - Barcelona
- 26 a 28 de junho - Áustria
- 3 a 5 de julho - Grã-Bretanha
- 17 a 19 de julho - Bélgica
- 24 a 26 de julho - Hungria
- 21 a 23 de agosto - Holanda
- 4 a 6 de setembro - Itália
- 11 a 13 de setembro - Madri
- 25 a 27 de setembro - Azerbaijão
- 9 a 11 de outubro - Singapura
- 23 a 25 de outubro - EUA
- 30 de outubro a 1º de novembro - México
- 6 a 8 de novembro - São Paulo
- 19 a 21 de novembro - Las Vegas
- 27 a 29 de novembro - Catar
- 4 a 6 de dezembro - Abu Dhabi