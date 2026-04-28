Aos 19 anos, Antonelli é o mais jovem piloto a liderar uma temporada da Fórmula 1. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A temporada começou atribulada para a Fórmula 1, com o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita por conta da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã no Golfo Pérsico.

Agora, após esse hiato, a temporada será retomada em Miami, no próximo fim de semana, com Kimi Antonelli e George Russell — ambos da Mercedes — liderando a classificação, seguidos por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari.

Confira abaixo a classificação atualizada dos pilotos em 2026 e um resumo da temporada até aqui.

Fórmula 1 2026: classificação do campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) 72 pts George Russell (Mercedes) 63 pts Charles Leclerc (Ferrari) 49 pts Lewis Hamilton (Ferrari) 41 pts Lando Norris (McLaren) 25 pts Oscar Piastri (McLaren) 21 pts Oliver Bearman (Haas) 17 pts Pierre Gasly (Alpine) 15 pts Max Verstappen (Red Bull) 12 pts Liam Lawson (Racing Bulls) 10 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 pts Isack Hadjar (Red Bull) 4 pts Gabriel Bortoleto (Audi) 2 pts Carlos Sainz (Williams) 2 pts Esteban Ocon (Haas) 1 pt Franco Colapinto (Alpine) 1 pt

* Ainda não pontuaram: Nico Hulkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Fique por dentro da temporada 2026

Resumo da temporada

GP da Austrália (8/3)

Russell abriu a temporada de 2026 com vitória, com direito a uma dobradinha da Mercedes no pódio: Antonelli ficou em segundo. Leclerc ficou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da equipe na F1.

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GP da China (15/3)

O Grande Prêmio rendeu a primeira vitória a Antonelli, de 19 anos, na Fórmula 1. Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Foi o primeiro pódio do britânico desde que se juntou à Ferrari.

Bortoleto não conseguiu largar devido a problemas técnicos.

GP do Japão (29/3)

Antonelli voltou a vencer, desta vez no Japão, e garantiu a liderança do campeonato. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Bortoleto chegou na 13ª posição.

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Próximas corridas da Fórmula 1

1º a 3 de maio - Miami

22 a 24 de maio - Canadá

5 a 7 de junho - Mônaco

12 a 14 de junho - Barcelona

26 a 28 de junho - Áustria

3 a 5 de julho - Grã-Bretanha

17 a 19 de julho - Bélgica

24 a 26 de julho - Hungria

21 a 23 de agosto - Holanda

4 a 6 de setembro - Itália

11 a 13 de setembro - Madri

25 a 27 de setembro - Azerbaijão

9 a 11 de outubro - Singapura

23 a 25 de outubro - EUA

30 de outubro a 1º de novembro - México

6 a 8 de novembro - São Paulo

19 a 21 de novembro - Las Vegas

27 a 29 de novembro - Catar

4 a 6 de dezembro - Abu Dhabi

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