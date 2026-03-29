Max Verstappen considera aposentadoria ao fim de 2026, segundo jornal holandês

Verstappen está descontente com novo regulamento. Toshifumi KITAMURA / AFP

Após um sexto lugar, um abandono e agora a oitava colocação no Japão, o tetracampeão Max Verstappen está considerando deixar a Fórmula 1 após a temporada de 2026. De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, de Amsterdã, o piloto de 28 anos está está questionando abertamente o seu futuro na categoria.

Verstappen chegou à Fórmula 1 aos 17 anos e terminou fora do top 5 em três corridas consecutivas pela primeira vez desde 2017, quando abandonou as provas no Canadá, no Azerbaijão e na Áustria.

Ele já previa que a Red Bull não seria a equipe líder este início de temporada, mas o maior problema é que a escuderia não sabe identificar exatamente a origem de suas dificuldades. Com várias peças novas em seu RB22 no Japão, Verstappen afirmou que o carro estava muito imprevisível e inconsistente.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece somente no início de maio, nos Estados Unidos, e a Red Bull terá tempo para investigar os problemas do carro.

Críticas ao novo regulamento

A maior frustração do piloto não se deve pelo fato de a Red Bull estar tecnicamente atrás de suas adversárias, mas sim com o regulamento da Fórmula 1. A ideia de se aposentar após este ano, apesar de ter contrato até 2028, é cogitada.

Verstappen não é o único crítico das regras atuais, que prevê que metade da potência dos motores venha dos componentes elétricos. Na opinião de alguns pilotos, as ultrapassagens muitas vezes parecem artificiais. É mais frequente um carro ultrapassar o rival à frente apenas para ser superado novamente alguns segundos depois.

— Na classificação, você não pode ir com tudo. Para fazer uma volta rápida, você precisa ir mais devagar nas curvas. Não deveria ser assim — afirmou.