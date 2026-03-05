Treinos livre da F1 hoje: horário e onde assistir ao TL1 e ao TL2 do GP da Austrália

A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com a realização do GP da Austrália, o primeiro da temporada de 2026. A corrida será no Circuito de Melbourne.
Os treinos livres começam nesta quinta-feira (5), às 22h. Já a corrida terá início à 1h (horário de Brasília) de domingo (8). As transmissões voltam ao Grupo Globo após cinco anos.
A temporada traz mudanças ao grid, com a entrada da Cadillac, aumentando o número de carros de 20 para 22. Também para 2026, a Sauber, de Gabriel Bortoleto, passa a se chamar oficialmente Audi.
Horários e onde assistir ao GP da Austrália
Quinta-feira (5)
- 22h30min - Treino Livre 1 - SporTV/Globoplay/F1TV Pro
Sexta-feira (6)
- 2h - Treino Livre 2 - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro
- 22h30min - Treino Livre 3 - SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Sábado (7)
- 2h - Classificação - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro
Domingo (8)
- 1h - Corrida - RBS TV/SporTV/ Globoplay/F1TV Pro
Confira como ficaram as equipes da F1 em 2026
McLaren
- Pilotos: Lando Norris e Oscar Piastri
- Chefe de equipe: Andrea Stella
- Motor: Mercedes
Mercedes
- Pilotos: George Russell e Kimi Antonelli
- Chefe de equipe: Toto Wolff
- Motor: Mercedes
Red Bull
- Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Chefe de equipe: Laurent Mekies
- Motor: Red Bull Powertrains (Ford)
Ferrari
- Pilotos: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- Chefe de equipe: Fred Vasseur
- Motor: Ferrari
Williams
- Pilotos: Alex Albon e Carlos Sainz
- Chefe de equipe: James Vowles
- Motor: Mercedes
Racing Bulls
- Pilotos: Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Chefe de equipe: Alan Permane
- Motor: Red Bull Powertrains (Ford)
Aston Martin
- Pilotos: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Chefe de equipe: Adrian Newey
- Motor: Honda
Haas
- Pilotos: Esteban Ocon e Ollie Bearman
- Chefe de equipe: Ayao Komatsu
- Motor: Ferrari
Audi
- Pilotos: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
- Chefe de equipe: Jonathan Wheatley
- Motor: Audi
Alpine
- Pilotos: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Chefe de equipe: ainda não confirmado
- Motor: Mercedes
Cadillac
- Pilotos: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
- Chefe de equipe: Graeme Lowdon
- Motor: Ferrari