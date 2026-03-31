Torneio de arrancada no Velopark distribuirá mais de R$300 mil em premiação

Torneio de arrancada no Velopark. Divulgação / Autódromo FuelTech Velopark

A Copa FT BR Sport de Arrancada ocorre de 10 a 12 de abril, no Autódromo FuelTech Velopark, em Nova Santa Rita. O torneio promete uma premiação recorde aos vencedores, com peças e acessórios estimados em R$300 mil — o maior valor na história da arrancada profissional brasileira.

Para assistir ao campeonato é necessário comprar ingressos, que estão à venda no site do Velopark. Esta será a primeira etapa da Copa FT BR Sport de Arrancada.

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Uma outra etapa está programada para o final de semana de 12 a 14 de junho, em comemoração ao Dia dos Namorados no autódromo.