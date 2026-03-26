Títulos de Senna, vitórias brasileiras e esperança de Bortoleto no GP do Japão de F1

Senna brilhou em Suzuka e teve muitos fãs japoneses. Divulgação / www.senna.com

O Circuito de Suzuka, onde é disputado o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, é especial para os brasileiros. Vitórias e títulos foram frequentes para o país durante determinado momento da história da prova.

Em uma nova era da F1, um brasileiro espera reviver os momentos de glória do país em Suzuka. Neste final de semana, o GP do Japão será realizado, e Gabriel Bortoleto quer um resultado positivo para honrar os feitos de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Rubens Barrichello.

A história do circuito japonês na categoria começou em 1987 — duas provas foram disputadas em Fuji, em 1976 e 1977. No segundo ano em Suzuka, o Brasil teve muitos motivos para comemorar. Senna venceu a prova e confirmou o título de 1988 com o resultado.

Rivalidade Senna x Prost em Suzuka

Grande Prêmio do Japão de 1989 foi um dos mais dramáticos da história. Toshifumi KITAMURA / AFP

O Circuito de Suzuka foi palco decisivo de uma das maiores rivalidades da história da F1. Senna e o francês Alain Prost decidiram dois títulos no Japão, com uma conquista para cada lado, mas em meio a muitas polêmicas.

No campeonato de 1989, Prost chegou com uma boa vantagem na disputa com o brasileiro. No entanto, os dois se envolveram em um acidente, com o francês precisando abandonar, enquanto Senna conseguiu retornar, venceu a prova, mas foi desclassificado antes de subir ao pódio. O título ficou com Prost.

A decisão foi polêmica e não agradou o brasileiro, que ficou com isso engasgado até o GP do Japão de 1990. Na ocasião, Senna chegou com boa vantagem e na largada ocorreu um acidente que fez os dois abandonarem. O francês acusou o brasileiro de causar a colisão de propósito.

Nessa corrida, o Brasil teve outros dois motivos para sorrir. Além de o título ter ficado com Senna, a vitória foi de Nelson Piquet e o segundo lugar foi de Roberto Moreno, fechando a dobradinha brasileira em Suzuka.

Outras vitórias

Em 1991, a vitória não foi brasileira, mas o país celebrou o tricampeonato de Senna, que chegou em segundo, atrás do companheiro de McLaren Gerhard Berger, que comemorou seu primeiro triunfo na F1.

Em 1993, a penúltima vitória de Senna — antes do acidente fatal no ano seguinte — foi em Suzuka. Ele não ficou com o título naquele ano, mas mostrou sua genialidade nas etapas finais, encerrando de maneira positiva sua passagem pela McLaren.

10 anos depois, o Brasil celebrou a última vitória no Japão. Rubens Barrichello fez a pole position com a Ferrari e terminou a corrida em primeiro lugar.

Gabriel Bortoleto no Japão

O representante do Brasil na F1 fez a estreia em Suzuka em 2025. Bortoleto não havia feito nenhuma prova no Japão em outras categorias.

O resultado foi ruim. Ele se classificou em 17º e terminou a corrida em 19°. Na época, o carro da Sauber era considerado o pior do grid inteiro.

Agora, em seu segundo ano na F1, e correndo pela Audi, Bortoleto tem mais esperanças de um resultado positivo. Na primeira etapa de 2026, ele somou pontos na Austrália. Na China, no entanto, ele não conseguiu largar por problemas mecânicos.

Datas, horários e onde assistir ao GP do Japão

Quinta-feira (26)

Treino Livre 1 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay

Sexta-feira (27)

Treino Livre 2 - 3h - SporTV 3 e globoplay

Treino Livre 3 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay

Sábado (28)

Classificação - 3h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay

Domingo (29)

Corrida - 2h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay

Ouça o Paddock Gaúcha