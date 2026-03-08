O britânico George Russell venceu o Grande Prêmio da Austrália neste domingo (8) e abriu a temporada de 2026 da Fórmula 1 com uma dobradinha da Mercedes.
O italiano Kimi Antonelli ficou em segundo, e o monegasco Charles Leclerc completou o pódio em terceiro.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na equipe Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da Audi na F1.
Como foi a corrida
A corrida foi disputada no circuito de Albert Park, em Melbourne. A Mercedes havia dominado a classificação no sábado, com Russell na pole position, e confirmou o favoritismo na prova.
Leclerc saiu de quarto e pulou para a liderança na largada. Russell voltou para a ponta na segunda volta, mas o duelo entre os dois se prolongou pelas curvas 1 e 9 nas voltas seguintes. Na nona volta, o britânico errou o ponto de freada tentando passar por dentro e cedeu a posição para o monegasco.
A Ferrari optou por não parar durante os dois períodos de Safety Car Virtual acionados no início da prova. O primeiro foi na volta 11, após o motor do argelino Isack Hadjar explodir.
O segundo, na volta 34, depois de uma parte da asa dianteira de Sergio Pérez cair na pista. A Mercedes foi na direção oposta: chamou Russell cedo para o pit stop já na primeira bandeira amarela virtual, apostando em uma parada única.
A estratégia funcionou. Russell ultrapassou Lewis Hamilton na volta 28 e assumiu a liderança definitiva. Com as Ferraris parando depois, Antonelli subiu para segundo e garantiu a dobradinha.
Bortoleto no top 10
Lewis Hamilton largou em sétimo, chegou a subir para terceiro, mas terminou em quarto. Lando Norris ficou em quinto.
Max Verstappen saiu do último lugar após um acidente na classificação e terminou em sexto, mais uma corrida de recuperação do holandês.
Completaram o top 10: Bearman, Arvid Lindblad, Bortoleto e Gasly.
Bortoleto perdeu posições na largada e caiu para 11º. Ao longo da prova, fez duas paradas e foi recuperando terreno. Aproveitou o abandono de Valtteri Bottas, da Cadillac, na volta 18, para entrar nos boxes e subir para a nona posição.
Chegou a brigar com Arvid Lindblad pela oitava colocação, mas não conseguiu passar. O resultado colocou a Audi no placar: quatro pontos na primeira corrida da equipe na Fórmula 1.
A grande decepção ficou com Oscar Piastri. O australiano bateu na volta de instalação, antes mesmo da largada, e não participou da corrida.
Fernando Alonso abandonou apesar de ter subido de 17º para 10º nas primeiras voltas. Sergio Pérez, de volta ao grid pela Cadillac, terminou em 16º.
— Foi uma batalha infernal no começo. Fiz uma largada ruim e tive confrontos muito intensos com Charles. Estou muito feliz de ter cruzado a linha de chegada — disse Russell após a prova.
A próxima etapa é o GP da China, marcado para 15 de março, às 4h (horário de Brasília).
Confira a classificação final
- George Russell (Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (Mclaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Sérgio Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin) — abandono
- Fernando Alonso (Aston Martin) — abandono
- Valteri Bottas (Cadillac) — abandono
- Isack Hadjar (Red Bull) — quebra de motor
- Oscar Piastri (Mclaren) — não largou
- Nico Hulkenberg (Audi) — não largou