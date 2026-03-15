Problema no carro tira Gabriel Bortoleto da disputa do GP da China

Previsto para largar da 16ª posição, o brasileiro acabou sendo retirado do grid a menos de 20 minutos do início da corrida. PAUL CROCK / AFP

O brasileiro Gabriel Bortoleto nem chegou a alinhar para a largada do Grande Prêmio da China deste domingo (15) no Circuito Internacional de Xangai. O piloto da Audi abandonou a competição antes mesmo do início da corrida após uma falha mecânica no carro.

Previsto para partir da 16ª posição, o brasileiro foi retirado do grid a menos de 20 minutos da largada. Além dele, Lando Norris, Oscar Piastri e Alexander Albon também não iniciaram a prova.

Bortoleto chegou a se posicionar no grid, mas precisou retornar aos boxes quando a equipe identificou um problema no carro. A Audi iniciou uma corrida contra o tempo para tentar resolver a falha e recolocar o brasileiro na prova, porém não conseguiu concluir o reparo antes da largada.

Sem condições de voltar à pista, o time confirmou a retirada do piloto da corrida em Xangai. A suspeita inicial é de uma falha no sistema hidráulico do carro.

Gabriel vinha de um 13º lugar na corrida sprint do Grande Prêmio da China, resultado que não rendeu pontos ao brasileiro.

Na etapa de abertura da temporada, porém, o piloto havia conseguido um desempenho mais expressivo: terminou em nono no Grande Prêmio da Austrália, disputa que iniciou o Mundial de 2026 da Fórmula 1.