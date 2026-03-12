"Podemos sonhar, mas sem criar expectativa": quais as chances de um pódio de Gabriel Bortoleto em 2026?

Piloto brasileiro está em sua segunda temporada na Fórmula 1. PAUL CROCK / AFP

A esperança por novas vitórias brasileiras na Fórmula 1 passa pelo nome de Gabriel Bortoleto. Em sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo mundial, o jovem piloto ainda vive um processo de adaptação, mas já começa a despertar a curiosidade dos torcedores: será que já é possível sonhar com um pódio?

Esse foi um dos temas debatidos no novo episódio do Paddock Gaúcha, que contou com a participação do comentarista da Globo Rafael Lopes.

Durante a conversa, o jornalista destacou que o novo regulamento da Fórmula 1 voltou a embaralhar as forças do grid, abrindo espaço para surpresas ao longo da temporada.

Segundo Lopes, embora ainda seja cedo para criar grandes expectativas, um bom resultado não pode ser descartado. Isso porque mudanças técnicas costumam aproximar o desempenho das equipes em determinados momentos do campeonato.

Por outro lado, o comentarista lembra que o projeto da Audi, equipe pela qual Bortoleto compete, tem foco no longo prazo. A montadora alemã trabalha na construção gradual de competitividade dentro da categoria, o que significa que os resultados mais expressivos podem levar algum tempo para aparecer.

Mesmo assim, o cenário atual permite manter uma dose de otimismo. Jovem, talentoso e com espaço para evolução, Bortoleto representa a principal esperança de recolocar o Brasil novamente no pódio da Fórmula 1.

Assista ao Paddock Gaúcha:

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.