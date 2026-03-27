Piastri faz melhor tempo nos treinos para o GP do Japão de F1; Bortoleto tem problemas na segunda sessão

Piastri durantes os treinos em Suzuka. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dois treinos foram realizados durante a madrugada desta sexta-feira (27) para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. George Russell, da Mercedes, liderou o TL1, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido do TL2 e obteve a melhor marca geral, com 1min30s133.

Gabriel Bortoleto participou das duas sessões. O brasileiro ficou em 11º na primeira parte e deu 27 voltas. Na segunda, no entanto, ele teve problemas na caixa de câmbio, realizou uma troca, e entrou na pista com atraso, conseguindo apenas nove voltas com a Audi.

Além de Bortoleto, outros três pilotos tiveram problemas. O atual campeão Lando Norris fez 15 voltas, mas terminou com o terceiro melhor tempo. Sergio Pérez em 12 ficou em 20º, e Arvid Lindblad rodou apenas uma vez no Circuito de Suzuka, terminando em último.

Um dos destaques das sessões foi Kimi Antonelli, vencedor da corrida principal da China. O jovem piloto da Mercedes ficou em segundo nos dois treinos, sempre muito próximo dos líderes. O italiano é um dos favoritos na disputa pela pole position, neste sábado (28), às 3h (horário de Brasília).