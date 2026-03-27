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Piastri faz melhor tempo nos treinos para o GP do Japão de F1; Bortoleto tem problemas na segunda sessão

Brasileiro foi 11º no TL1, mas perdeu tempo no TL2 e terminou com a 16ª marca

Alex Torrealba

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